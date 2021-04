Cecilia Bolocco habló de todo, absolutamente todo en el programa “De Tú a Tú” de Canal 13. Entre los temas a los cuales se refirió, fue su matrimonio con el fallecido Carlos Menem.

La exMiss Universo se casó con Menem en 2001 y se divorció 10 años después. La muerte del expresidente de Argentina hizo reflexionar a Bolocco sobre los motivos de su separación en 2011.

Siempre fue tierno con ella

Bolocco señaló que no verse las veces que ellos querían fue un gran detonante de su quiebre amoroso. Aún así, la comunicadora tuvo bonitas palabras para Menem: “Nosotros hasta la última vez que conversamos, siempre fue tierno conmigo. No quiero encontrar culpables”.

Con respecto a la relación que tenía su hijo Maximiliano con su padre, Bolocco contó que el político siempre fue muy “cariñoso con él”.

“Maximiliano me dijo que estuvo horas a solas con su papá y que en dos ocasiones le apretó la mano y que él lo sintió. Así pudo vaciar su corazón y decirle todo lo que tenía guardado por tanto tiempo”, comentó Cecilia Bolocco.

“Yo me equivoqué”

Luego de lo anterior, Cecilia declaró el por qué fallaron como pareja: “Carlos era un hombre amoroso. Yo tengo que decirte que él no era un hombre para formar familia, yo me equivoqué, porque me enamoré de alguien que amaba primero la política, pero no tenía las habilidades de construir una familia”.

Quien más sufrió con la separación de ambos fue su hijo, quien afortunadamente pudo despedirse de su padre cuando murió.

“Maximiliano los últimos años tuvo muchos problemas para acercarse a su papá, siempre había trabas, le cancelaban los viajes. Afortunadamente, cuando fue internado y lo conectaron, pudimos acercarnos a él y pudo entrar, estar a solas y aunque él estaba en coma, se tomaron de la mano”.