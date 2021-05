Millones de fans de la teleserie "Grey's Anatomy" deliraron de emoción al ver el regreso del personaje más querido, el doctor Derek Sheperd, aunque fuese solo en un nuevo capítulo. Después de cinco años que abandonase su papel, el actor Patrick Dempsey habló de lo que sintió al volver al set.

El sueño de los fanáticos de todo el mundo se cumplió, al ver a la icónica pareja de la ficción reunida nuevamente, en una historia que dejó sorpresivamente a Ellen Pompeo sin el protagonista sabiendo que no iba a regresar, pues la muerte fue la elección de la productora para ponerle fin al personaje.

Pero hace unos meses, a través de un sueño que tuvo Meredith Grey, el actor hizo su reaparición en un episodio en medio del tema del Covid-19 que se manejó en la serie.

La confesión de Sheperd en "Grey’s Anatomy"

Tal como revela la revista Variety, no se trató de un simple cameo, pues el personaje de Patrick Dempsey tuvo varias apariciones, que llegaron a su fin dejando nuevamente en la tristeza no solo a los fans, sino al propio actor, que no pudo ocultar que se sintió conmovido en la grabación de despedida.

Meredith Grey sueña nuevamente con Dereck Sheperd, en medio de su delicado estado de salud y desde un escenario paradisíaco de un inmerso mar y a la orilla de la playa, ambos aparecen casándose en una escena llena de romanticismo.

Es precisamente de ese episodio que Dempsey contó su experiencia. “Pensé que era una manera hermosa de cerrarlo” dice al explicar que “realmente la intención era dar algo de esperanza a la gente porque son una pareja tan icónica. Hemos perdido a tanta gente este año, la idea de que tendríamos ángeles rondando a nuestro alrededor cuidándonos es un buen mensaje para enviar en un mundo tan sombrío en el que vivimos”, mencionó en la entrevista para el mencionado medio estadounidense.

El actor, de 55 años, agregó que “fue un hermoso final para esta historia. Estoy agradecido de haberlo hecho y feliz de que a los fans realmente les encantó”.

Sin miedo alguno confesó sus sentimientos en este episodio mágico. “Todos lloramos al principio y nos abrazamos. Realmente fue para nosotros transmitir el mensaje de usar máscara y cuidar de ti mismo". Contó cómo Ellen y él se preguntaron qué podían hacer para hacer de ese regreso algo especial.

Y al ser consultado si hay otros escenarios en el que podría regresar a la serie, el actor no ocultó su deseo a poder reincorporarse nuevamente. “¿Quién sabe? Nunca digas nunca con este programa, ¿verdad? Me alegro de haberlo hecho este año y Krista Vernoff hizo un trabajo fantástico contando la historia. Fue una excelente manera de dar esperanza a la gente”, reveló.

Definitivamente los fanáticos de "Grey’s Anatomy" estarán a la espera de lo que pueda suceder en el futuro, pues su productora ha sabido dejar claro que cualquier cosa puede suceder con los personajes de esta historia que ya suma 17 temporadas.

Todo sobre Greys Anatomy

Todo sobre Famosos