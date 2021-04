El personaje de Paola Montero que apareció en el tercer capítulo de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” de Netflix, generó polémica al ser relacionado con la cantante Patricia Manterola. La artista mexicana criticó la producción con un contundente mensaje en las redes sociales.

Ante las claras similitudes que tiene el personaje de la historia -interpretada por Fátima Molina- con la exitosa cantante, Manterola no quiso dejar pasar por alto la situación y rechazó categóricamente que se le incluya de esa manera en la trama.

Así criticó la serie Patricia Manterola

En el comunicado publicado a través de su cuenta en Instagram, la intérprete azteca se describió como “una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente”. Mencionó que el personaje de la serie le recordó cuando ella estuvo en el grupo Garibaldi.

“Así que para los que me han preguntado, ‘Luis Miguel, la serie’ hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi”, dice en el texto.

Añadió que si se pretende hacer alguna alusión a ella, el personaje de la trama difiere completamente con la calidad de mujer que siempre ha sido. “Es muy diferente a la historia privada que viví en esos años y con las personas que estuvieron presentes en mi vida”, reiteró Patricia Manterola.

“Por razones obvias, este tratamiento que se le ha dado a dicho personaje afecta directamente a mi persona, sentimientos e imagen”, precisó la intérprete de “Que el fútbol no pare”.

“Es claro que para que una historia de ficción funcione, se necesita crear personajes antagónicos para resaltar el heroísmo de los protagonistas”, agregó.

"Nunca estuve con Luis Miguel en Viña del Mar"

Aunque en el año 2017, Patricia Manterola admitió, durante una entrevista en el programa “Suelta la sopa”, haber salido en varias ocasiones con Luis Miguel, aseguró que los hechos que se narran en la serie nunca sucedieron y que altera la percepción de la audiencia.

“Muy por el contrario de como lo plantea la serie y por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que jamás estuve con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al bar, no fuimos, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado”, insistió.

Para culminar, Patricia Manterola, quien tiene más de una década casada con el productor Forrest Kolb y es madre de tres hijos, aseguró que siempre levantará la voz por las mujeres que como ella merecen respeto y lamentó que las producciones se escuden en el término de “ficción” para alterar hechos de la historia y generar un beneficio personal.

Revisa el comunicado de Patricia Manterola

Todo sobre Luis Miguel

Todo sobre Famosos