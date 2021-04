En 1987 todo Chile quedó en éxtasis tras conocer que Cecilia Bolocco se convertía en la primera Miss Universo nacional, luego que por años el país postulara, sin éxito, al cetro del certamen.

Un reinado que no estuvo exento de complejidades para Bolocco, las cuales reveló en una nueva edición de su programa radial, en donde tuvo como invitada a Daniela Nicolás, la actriz nacional que representará al país el próximo 16 de mayo en una nueva edición de la coronación.

Secretos de la gran noche de Cecilia

La diseñadora de vestuarios rememoró que se presentó en la prueba del traje típico con una vestimenta mapuche "espectacular".

"A nosotros nos hicieron competir con el traje típico la noche antes y ya tenían a la ganadora antes de partir la final, que se transmitió a todo el mundo, y ese traje típico teníamos que usarlo nuevamente para hacer la gran obertura de la final", comentó de entrada.

Añadió que desde la producción, a todas le dijeron "no usen 'the hair piece'", los turbantes o todas las cosas que se tengan que poner en las cabezas para que puedan estar bellamente peinadas. Y yo dije "¿pero cómo no me voy a poner el turbante?. No, no, no".

Cecilia decidió desistir de ese reglamento, "entonces me agarré un tomate, me hice dos cachirulos aquí y me chanté el turbante, y tenía además una trenza larga que era un postizo, porque yo tenía el pelo más corto", contó.

Cecilia Bolocco con el traje típico en Miss Universo 1987

Una decisión que no le costó su participación, pero que sí tuvo otras implicancias directamente con su peinado. "La cosa es que salí con eso, que había que estar peinada mucho antes de partir, y cuando terminamos de bailar... Cuando me saque el turbante tenía todo aplastado, pegado el pelo", confesó.

"Salí chascona, se me habían quebrado los aros, me fui a poner los aros y no tenía los aros para ese vestido que me había hecho Rubén Campos, y Miss Bolivia que estaba al lado mío me dice: "Ay, yo tengo unos, te presto". Me prestó los de ella y con esos gané", recordó.

Cecilia Bolocco coronándose Miss Universo

Una historia que la diva chilena le contó a Daniela con el objetivo de que se relaje y no se estrese demasiado frente a las complicaciones que puedan existir.

"Tienes que estar ahí plantada, full autoestima, creyéndote el cuento hasta la eternidad. Tú eres nuestra reina y tienes que brillar sabiendo eso. Y bueno, Dios dirá", enfatizó.

