La segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel en Netflix está revelando que el cantante, además de poseer un gran talento para la música, es también un enamorado empedernido y son múltiples los romances que se le adjudican. Hasta “La Chilindrina” es una de las mujeres que afirma haber estado en su larga lista de conquistas.

Y fue la propia María Antonieta de las Nieves, quien dio vida a este icónico personaje en la legendaria serie de “El Chavo del 8”, la que habló sobre el tema en el programa de televisión peruano “El Valor de la verdad”, en julio 2019.

Aunque la actriz mexicana pareciera no entrar en los estándares del intérprete; la gracia, el buen humor y la simpatía que tiene “La Chilindrina” parecen haber conquistado el corazón del exigente “Sol de México”.

La escapadita de “La Chilindrina” con “Luismi”

En el show peruano, que se caracteriza por someter a sus invitados a un detector de mentiras, el conductor Beto Ortiz preguntó a “La Chilindrina” si se había escapado de un hotel en Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel. Luego de varios segundos de suspenso, ella suspiró y contestó: “La verdad que sí”.

Reveló que en los años 80, estando en la playa de la famosa ciudad, el cantante de “Cuando calienta el sol” se le acercó y habló con ella.

“Oye nena ¿tú sabes quién soy yo?', me dijo. Le dije: 'No, ¿sabes quién soy yo?', y me dijo: 'Sí, eres La Chilindrina'. Le dije 'y tú eres mi amor soñado', y entonces me invitó a su lancha, y nos fuimos a Acapulco”, relató con emoción la mexicana.

“Vimos el atardecer tan bonito y tan romántico, y tomamos rico (...) Y luego nos sacaron la foto y esa foto todavía está, en todos lados para que él no diga, que yo no fui su primer amor”, recordó emocionada la intérprete.

