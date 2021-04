Una vez más Anuel AA presumió una de sus lujosas joyas, siendo en esta ocasión un reloj que según él está valorado en 1.5 millones de dólares. Sin embargo, los detractores del cantante lo criticaron e incluso un influencer mexicano le reclamó públicamente por el derroche.

En un estilo que ya lo caracteriza, el exnovio de Karol G hizo alarde de un ostentoso reloj de la marca Patek Philippe, cubierto de diamantes, a través de un video que publicó en su perfil de Instagram con la cámara enfocándose en la pieza.

Las críticas a Anuel se han hecho rutinarias y muchos detractores del cantante no tardaron en reprochar este nuevo video, por el cual incluso el reconocido influencer y bromista Rey Grupero condenó la actitud del cantante.

A pesar de los señalamientos, Anuel suele hacer caso omiso a sus acusadores. “No digan que es falta de humildad, que si yo salí de abajo y tengo todo lo que tengo y todo lo que logré, tú también lo puedes hacer”, llegó a afirmar en una ocasión anterior.

Anuel AA recibe una lección de Rey Grupero

“En estos momentos tan difíciles para muchas familias que no tienen ni un pan para comer, lo que menos se quiere ver son las riquezas de otros, porque el ser humano se desmotiva y se interroga por qué yo no tengo. Es un reloj precioso, pero no es necesario saber cuánto cuesta. Yo si lo tuviera haría cosas que me llenen el corazón no sólo la muñeca”, comenzó el mensaje de Rey Grupero.

“Tú eres el gran artista por la gente que compra boletos para verte que te apoyan y también eres un bendecido de Dios, ocupa tus redes para llenarnos de música y esperanza, no para hacer ver tu vida mejor que la de los demás, con todo cariño te lo digo y te mando un abrazo”, expresó el youtuber que no aprobó el video del artista.

Este mensaje del influencer acompaña al video en el que ofrece sus pensamientos sobre lo que realmente significa “ser rico” y en el que señala a las personas que utilizan sus redes sociales para proyectar un estilo de vida materialista.

Muchos usuarios de la red social se mostraron de acuerdo con la reflexión que hizo Rey Grupero, pero otros no obstante defendieron los vanidosos gustos de Anuel y tildaron al influencer de “resentido”.

