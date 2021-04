En Instagram ha crecido una tendencia que busca que los usuarios suban fotografías al natural, sin filtros ni maquillaje, para mostrarse tal cual son.

Son miles los influencers que se han sumado a la moda alrededor de todo el mundo y los chilenos no han quedado ajenos a dicho "desafío".

Una de las últimas en postear una galería de fotos sin retoques fue la hija del filántropo chileno Leonardo Farkas, Tatiana, revolucionando las redes sociales.

"Cuando te aceptas, el mundo entero te acepta"

La influencer publicó una serie de imágenes de ella con un sweater rojo y su pelo al viento, sin maquillaje y sin ningún filtro digital.

La joven acompañó el post con un mensaje que aplaudieron sus más de 200 mil fans: "Cuando te aceptas, el mundo entero te acepta".

"Me encanta", "musa inspiradora", "divina", "regia", "te ves hermosa", fueron algunos de los cientos de comentarios que más se repitieron en dicha galería.

Mira la foto

Influencer opinante

La exrostro de multitienda se ha caracterizado por dar sus opiniones en internet. A comienzos de abril, la joven compartió una profunda reflexión sobre la vida.

"Los momentos simples como despertar tempranito con la luz en mi carita o leer uno de mis libros favoritos - Kafka on the Shore by Haruki Murakami - al lado del río en un rocking chair amarillo o comer heladito de pistachio con mi papá en comfortable silence (silencio cómodo) sentados en el pasto con un vientito rico que hacen una vida", comentó de entrada.

"Nuestras vidas se componen de los momentos in-between. No dejes que te escapen, esto es tu vida. Sé lo suficientemente consciente como para disfrutarlos. Estos son los momentos que recuerdo. Las que me llenan con paz y gratitud", añadió Tati, al pie de un carrusel de dos artísticas imágenes.

Todo sobre Famosos chilenos