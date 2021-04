Esta semana las redes sociales quedaron sorprendidas luego que se viralizara una reciente foto del actor Zac Efron, en donde se evidencia un gran cambio facial.

Si bien no ha confirmado ni desmentido una operación estética, miles de internautas se volcaron a comentar el nuevo aspecto del intérprete y, también, recordaron algunos cambios notables que han atravesado otras estrellas de Hollywood.

A continuación detallamos algunos de los actores y actrices de renombre mundial que sucumbieron a la tentación de querer perpetuar la juventud a través de cirugías plásticas.

Renée Zellweger

La icónica protagonista de "Bridget Jones", en 2014, fue foco mundial de la prensa luego que apareciera públicamente con una cara irreconocible, como se puede ver en la tercera imagen a continuación. En 2019 explicó que todo fue un efecto visual causado por la luz, el maquillaje y el ángulo en que le tomaron las fotos.

Megan Fox

La actriz que en 2008 fue elegida como la "Mujer más sexy del mundo", se ha hecho algunos retoques faciales que incluyen un afinamiento de su nariz y un relleno de labios, aunque ella lo ha negado rotundamente. Pero lo cierto es que si se comparan fotografías, se puede evidenciar un cambio que no es atribuible al paso del tiempo.

Sylvester Stallone

El recordado intérprete de la saga de películas de "Rocky", es uno de los famosos cuyo cambio facial ha generado más comentarios desde hace ya varios años.

Su rostro se evidencia que está más hinchado y sus cejas más levantadas, por lo que es plausible que haya pasado por las manos de un cirujano. Cabe señalar, eso sí, que el actor nació con una parálisis facial.

Courteney Cox

La reconocida actriz de "Friends" durante años se realizó cirugías faciales, al punto que no tenía expresiones en su cara. Tras darse cuenta de esto, en 2017, decidió parar. "Estaba tratando de que no se cayera, pero eso me hizo ver falsa", reconoció dicho año a la revista New Beauty.

"Ahora simplemente abrazo quién soy y envejezco con lo que Dios me dio, no con lo que estaba tratando de cambiar. Las cosas con las que no me siento tan cómoda, son cosas en las que sigo trabajando para crecer", añadió en dicha ocasión.

Meg Ryan

Ya poco queda de la joven que cautivó a miles en "City of Angels". Meg Ryan desde muy joven se sometió a diferentes procedimientos faciales, que incluyen un relleno de labios, pómulos y levantamiento de cejas, además de eliminar las líneas de expresión.

