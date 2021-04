La hija de Madonna, Lourdes Leon, llamó la atención de los medios de comunicación tras confirmar, además de sus deseos de incursionar en la actuación, que su “primer novio” fue el actor Timothée Chalamet.

En una sincera entrevista para la revista Vanity Fair, la bailarina profesional y modelo de 24 años, conocida como “Lola”, dijo que el protagonista de “Call Me By Your Name” y ella se conocieron cuando estudiaban juntos: “Lo respeto mucho, éramos un pequeño elemento. Mi primer novio”.

Los dos fueron juntos a la Escuela Secundaria de Música y Artes Escénicas Fiorello H. LaGuardia en la ciudad de Nueva York, donde también estudiaron con el actor Ansel Elgort, quien según Leon es “un terrible DJ”.

Actualmente la modelo se encuentra en una relación desde el año 2017 con el fotógrafo y patinador estadounidense Jonathan Puglia.

Ese mismo año, el presentador de televisión y periodista Andy Cohen le preguntó a Timothée Chalamet si había estado de fiesta con la “Reina del Pop”, de 62 años, y si había salido con su hija, pero el actor evadió la pregunta, detalló Today Online.

“Esa fue una noche realmente divertida. Bueno, no sé si lo recuerdas, pero Madonna estaba un poco con nosotros bailando y mi amigo Joey estaba allí y Lola también, y estábamos bailando todos juntos. No sé, normalmente no hablo de estas cosas, pero esa fue una buena noche”, dijo el actor de 25 años.

Cuando Cohen preguntó cuánto tiempo llevaban saliendo, respondió: “Siguiente pregunta, me voy de aquí”.

Las nuevas metas de la hija de Madonna

Lola asegura estar preparada para tomar un nuevo rumbo en su carrera artística y algo que le gustaría hacer es interpretar a la madre Teresa de Calcuta en una película.

Lourdes María Ciccone Leon, su nombre completo, es la primera hija de Madona, fruto de la relación de la cantante con el entrenador cubano Carlos Leon y, a pesar de mantener un perfil bajo, la joven se ha concentrado en su carrera como modelo, participando en selectas campañas de moda.

En febrero de 2021 participó en una campaña del diseñador de modas estadounidense Marc Jacobs y dos meses antes publicó su primera foto en Instagram, en la que posaba para un anuncio de la marca de ropa Juicy Couture.

