Desde que Natti Natasha reveló que sostiene una relación con el propietario de Pina Récords, el nombre de Raphy Pina ha tomado mayor relevancia en las redes sociales, al convertirse no solo en el prometido de la artista, sino en el padre de su primera hija.

Y ahora el caso legal que data del 2020 y que sigue abierto en contra del empresario puertorriqueño, se convirtió en el impedimento para que vea nacer a su cuarta hija en República Dominicana.

El equipo de abogados de Pina solicitó, el 13 de abril de 2021, que se modifiquen las condiciones de su fianza para viajar a ese país y poder cumplir con su deseo de que su nuevo retoño nazca en el país donde es originario su padre y la artista.

“Que nazca sana”: Novio de Natti Natasha

El portal de Primera Hora reseña que, el miércoles 21 de abril, el juez del Tribunal Federal de San Juan, Francisco Besosa, se pronunció para denegar la moción solicitada por los abogados de Pina y añadió que, próximamente emitirá la opinión que lo llevó a negar el permiso de viajar al productor musical.

Y tras conocer el veredicto del juez federal, Raphy Pina reaccionó en su cuenta de Instagram para compartir con sus fans la mala noticia.

“No todos los sueños se cumplen, eso no significa que no puedes hacer que el sueño se haga realidad de otra manera o, en mi caso, en otro lugar. Después que sigamos con vida, les seguiré demostrando cuán grande podemos seguir siendo, porque no dejamos que las piedras nos atropellen, al contrario, las usamos para seguir construyendo el camino que disfrutamos”, escribió como leyenda de su post.

En la fotografía que acompañó su publicación, se observa a Pina junto a Natti Natasha sentados en un banco de madera y un farol que los ilumina. La cantante está sonriente luciendo un conjunto deportivo “total black” con un top que dejaba ver su abultado abdomen, sosteniendo un micrófono en la mano.

Pina agradeció las palabras de solidaridad de sus seguidores: “Gracias a los que se preocuparon por mi, era un deseo personal, pero después que nazca sana, que nazca en la luna, seguirá siendo mi nueva vida”.

Primera Hora ya había informado que el productor musical declaró a EFE que se encontraba a la espera de la decisión final del juez de la causa para conocer si podía salir de la ciudad de Miami rumbo a la isla caribeña.

“Estoy esperando por el juez que tome una decisión, y con calma, haciendo las cosas como son y siguiendo las directrices”.

Esta podría ser la condena de Raphy Pina

La acusación que se mantiene abierta contra Raphy Pina refiere a un allanamiento realizado por agentes del FBI el 1 de abril de 2020, a una de sus propiedades en Caguas Real -que no habitaba desde hacía 8 meses- y a su local comercial llamado Rogeli’os.

El portal Slang FM detalla que la orden de allanamiento del local comercial (que incluye una gasolinera, planta de hielo y vinatería) presumía la vinculación con lavado de dinero.

Sin embargo, en la mencionada residencia fueron halladas una pistola, rifles, escopetas y municiones. Al dictarse una orden de arresto en su contra, Pina decidió entregarse a las autoridades federales y se declaró culpable de los cargos de posesión ilegal de arma de fuego: una pistola Glock modelo 19 y una Smith & Wesson SD40, calibre .40; junto a 526 municiones de distintos calibres.

Esta situación se agravó debido a que ya Pina había sido sentenciado a dos años de libertad condicional, por el caso del fraude hipotecario en el 2016. Por este cargo, el novio de Natti Natasha podría pagar una condena de cárcel de 10 años si es encontrado culpable.

Recordamos que la representante de la Fiscalía Federal, María Montañez, había rechazado la solocitud de Pina, pues a su juicio el nacimiento de su nueva hija no era una “causa válida” para tal solicitud y recalcó que es un “convicto de un crimen federal”.

