Hilary Duff protagonizará una secuela de la serie "How I Met Your Mother", la cual se titulará "How I Met Your Father". Hulu será la encargada de distribuir la ficción en Estados Unidos, que contará con Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, showrunners y guionistas de "This Is Us" y "Con amor, Víctor".

Recordemos que "HIMYM" fue emitida de forma exitosa entre 2005 y 2014, y fue protagonizada por Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Alyson Hannigan, Josh Radnor y Jason Segel.

¿De qué tratará la nueva serie?

La serie narrará cómo Sophie (Duff) le está contando a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, llevando al espectador de vuelta al 2021, año en la que la mujer y su grupo de amigos aún están buscando descubrir quiénes son y qué quieren en su vida, lo que implicará ver la complicada situación sentimental de la joven adulta.

"He sido increíblemente afortunada en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy deseando asumir el papel de Sophie", señaló la actriz recordada por su papel en la serie de Disney, "Lizzie McGuire".

Duff reconoció que es "una gran admiradora de la serie" y que actualmente se siente "honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig (creadores de la serie original) me confiaran la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes y no veo la hora de trabajar junto a ellos y toda su genialidad".

"¡Me doy cuenta de que estos son zapatos grandes para llenar y estoy emocionada de poner los míos de talla 36 allí!", remató, a través de una entrevista al medio Variety.

"How I Met Your Father" tiene una historia de intentos fallidos. En 2014, cuando terminó la serie original, se grabó un piloto para la CBS, el cual no vio la luz. En 2016 se intentó concretar nuevamente llevar la sitcom a la pantalla, sin embargo, los productores decidieron enfocarse en su otro producto estrella, "This is Us".

Se desconoce por ahora si la nueva producción tendrá algo que ver con la original. Se sabe si, que al menos tiene 10 capítulos confirmados de su primera temporada.

Todo sobre Espectáculos

Todo sobre Famosos