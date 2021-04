Victoria Ruffo sabe muy bien cómo es lidiar con el coronavirus y sus secuelas. La primera actriz mexicana y toda su familia se contagiaron de la enfermedad, y ahora contó cómo fueron esos angustiantes días.

La protagonista de “Corona de Lágrimas” contrajo la afección en noviembre de 2020, cuando dio positivo para Covid-19. Ella se enfermó después de su esposo Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, quien llegó a tener fiebre de hasta 42 grados, al punto de desvariar.

“Omar fue el primero en enfermarse, y estuvo bastante delicado. Cuando mi marido salió de la Covid, viajé a Pachuca (...) Supongo que algo que entró del 'súper' llevaba el virus y nos contagiamos Anuar, Vicky y yo”, comentó la artista en una entrevista a TV y Novelas.

Victoria Ruffo y los días difíciles con coronavirus

La celebridad azteca, de 58 años, se encuentra actualmente en Ciudad de México, mientras que su esposo en Hidalgo, junto a sus dos hijos. Contó que su hijo mayor, José Eduardo Derbez, llega de Los Ángeles.

Sobre cómo vivió los días con el coronavirus, aseguró que cada miembro de la familia estaba encerrado en su habitación. Los adolescentes estuvieron casi asintomáticos y se recuperaron sin problemas.

Pero Victoria Ruffo sufrió síntomas más fuertes: tuvo algo de tos, diarrea, además de que perdió el gusto y el olfato. “Hasta hoy, no los recupero cien por ciento”, afirmó la actriz.

Un “milagro” en pandemia

Para la llamada “Queen”, el distanciamiento social por la pandemia por el coronavirus trajo también su lado positivo. Ha descansado de 42 años de continua carrera y se ha dedicado a compartir más con sus hijos, al punto de llegarse a cambiar el color de cabello al jugar con ellos.

También celebró sus 20 años de casada en familia, y justo en plena pandemia vivió un milagro, pues siendo fumadora dejó el cigarrillo, tras dos fuertes anécdotas que afectaron su salud.

En dos oportunidades trató de fumar y sintió mareos, náuseas, dolor de cabeza y en los ojos. “Pensé que me desmayaría (...) Hasta hoy pienso en el cigarro y se me revuelve el mundo. Ahora, yo no decidí dejar de fumar, algo pasó”, confesó Victoria Ruffo.

