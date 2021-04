Durante esta jornada se conoció que Gissella Gallardo, esposa del exjugador de fútbol, Mauricio Pinilla, sufrió una trombosis pulmonar que la mantuvo internada en una clínica capitalina.

Pinilla ha estado en todo momento acompañando a Gallardo por su delicado estado de salud, y así lo ha dejado ver en redes sociales. En su Instagram, publicó dos historias que dejan ver la preocupación que lo tuvo en vilo durante horas.

En la primera de ellas, escribió "Después de casi 24 horas, ya de vuelta a casa gracias a Dios con mi @gissepaz (Gissella Gallardo). Gracias por la preocupación y buenas vibras".

Mientras que en la segunda, publicó una foto de él junto a ella en la clínica, con un mensaje lleno de esperanza. "Saldremos de esta mi amor @gissepaz", redactó, sumando un emoji de un corazón y unas manos rezando.

La enfermedad de Gissella

Desde hace ya varios días la influencer venía subiendo fotos desde una clínica, sin comunicar a sus seguidores lo que le aquejaba. No fue hasta este martes 20 de abril que, con una foto en su Instagram, dio a conocer su diagnóstico.

"Instamig@s gracias por tanta preocupación. Efectivamente tengo un infarto al pulmón-trombosis pulmonar. No tengo Covid, gracias a Dios y nunca he tenido. Ahora a cuidarme más que nunca, para no volver a pasar por este dolor y angustia. Gracias a mi familia y amig@s por estar siempre y sobretodo a Dios por una nueva oportunidad", escribió en una fotografía donde aparece ella en primer plano.

¿Qué es una trombosis pulmonar?

Un infarto al pulmón o trombosis pulmonar ocurre cuando un grupo de material, con frecuencia un coágulo sanguíneo, se queda atrapado en una arteria de los pulmones. Estos trombos vienen comúnmente de las venas profundas de las piernas.

Los coágulos impiden que por las arterias pase sangre, bloqueándolas y generando que dicha parte del pulmón, por donde pasa la arteria, muera. Esto hace que sea aún más difícil para este órgano proporcionar oxígeno al resto del cuerpo, señala el sitio web de la Clínica Mayo.

