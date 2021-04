Este lunes Sergio Chamy, "El Agente Topo", se fue directamente a Los Angeles, Estados Unidos, para asistir a la 93 edición de los Premios Oscar que se celebrarán este domingo 25 de abril.

Chamy es el personaje principal de la cinta dirigida por la chilena Maite Alberdi, la cual está compitiendo en la categoría de "Mejor documental", con otros cuatro largometrajes.

Fue el mismo "Don Sergio", de 87 años, quien compartió a través de redes sociales que junto a la directora de la película emprendieron vuelo a Estados Unidos.

"Nunca es tarde para nada"

Al pie de la imagen de Instagram, en donde se le puede ver con mascarilla y cubrecara plástico, a bordo de un avión, el hombre inició escribiendo que "les cuento que me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di".

"No me decidía, pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores. Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida... y me di cuenta que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba", añadió.

"Hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje y voy a Los Ángeles, a representar al Agente Topo en los premios Oscar. Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada. Y a los que no lo creen, para motivarlos!", remató en el post, que en pocas horas acumuló miles de "likes" y comentarios.

En la página oficial de Instagram de la película, detallaron que Sergio Chamy se encuentra "completamente vacunado", debido a la preocupación que fans expresaron por el viaje del octagenario hombre en medio de la pandemia de coronavirus.

El filme dirigido por Maite Alberdi está compitiendo con las películas "Collective", "Crip Camp", "My Octopus Teacher" y "Time".

Revisa la publicación de "El Agente Topo"

Todo sobre Premios Oscar

Todo sobre Cine