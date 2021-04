El pasado sábado 17 de abril se iniciaron en Chile las postulaciones al Nuevo Bono Clase Media, un aporte estatal único de $500 mil que va destinado a las personas que hayan sufrido caídas en sus ingresos producto de la pandemia.

En redes sociales han sido miles los usuarios que han hecho sus reclamos puesto que no aparecen como beneficiarios, pese a que ellos consideran que sí deberían obtener el aporte.

"Soy clase media"

El recordado conductor del extinto espacio infantil de Mega "Zoolo TV", Arturo Walden, conocido como el "Kiwi", también se sumó a la larga lista de personas que no califican para el bono.

En su cuenta de Instagram, como en la de Twitter, el conductor de televisión realizó sus descargos. "Bono Clase Media rechazado", partió señalando.

"Soy clase media, soy independiente, doy boletas y hace más de un año que no tengo ingresos estables, porque no he podido trabajar en mi profesión. ¡Qué rabia!", añadió "El Kiwi".

Los seguidores le dieron apoyo y se sumaron a los reclamos que Walden expuso, puesto que a algunos de ellos les pasó lo mismo que él contó.

"Igual que tú, rechazado", "Mi querido amigo, no eres el único", "Por aquí somos de los mismos", "es una burla para la gente", fueron algunos de los mensajes que más se repitieron en la publicación.

El reclamo de "El Kiwi"

