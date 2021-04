Cada vez que Stefan Kramer presenta un nuevo personaje sus seguidores estallan en carcajadas, y no es para menos dado el profesionalismo con que el imitador interpreta cada uno de sus personajes.

Esta vez la nueva "víctima" del Kramer fue el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Gracias a un acabado maquillaje, prótesis, dientes postizos y el característico tono de voz del edil capitalino, Kramer logró que "Pipe" hablara de política, corrupción y vandalismo.

¿Le gustaría ser presidente de Chile?", le preguntan al "edil". "No, no, mi señora me mata... he estado muy poco en la casa. Me reta, porque estoy de domingo a domingo en la pega", parte el video.

Respecto al vandalismo en la comuna, "Alessandri" se refirió a la instauración del sistema "Rompe Paga", debido a la constante destrucción del mobiliario urbano en la comuna.

"Sabe lo que yo instauré mucho... el 'rompe paga'. Claro porque resulta que antes no pasaba nada, entonces sepa Moya quién paga. Y ahora el 'rompe paga', entonces cada persona que rompe algo lo paga", dijo. Al ser consultado si el sistema funcionaba, el "alcalde" simplemente dijo que "No".

Nuevos personajes

Además del alcalde de Santiago, que fue presentado dentro del espacio "Conociéndote", el imitador anunció que semana a semana presentará nuevos personajes dentro de este segmento.

"Acompáñanos cada semana a descubrir parte de la historia de estos personajes, en este nuevo programa: #Conociéndote", dice la publicación del imitador.

Y dentro de los adelantos para próximos capítulos, Kramer mostró una breve aparición del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Todo sobre Stefan Kramer

Todo sobre Famosos chilenos