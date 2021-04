Durante la noche de este viernes se registró una caída en el servicio de Twitter, pues en la red social no era posible cargar el feed ni tampoco publicar nuevos mensajes.

Tras ingresar a la plataforma, al intentar realizar alguna búsqueda, los usuarios podían ver el mensaje "algo salió mal", mientras que tampoco se podían realizar publicaciones.

La caída se comenzó a reportar a eso de las 20:15 horas, y también afectó a plataformas como TweetDeck.

Luego de 10 minutos, la red social del pajarito recuperó su servicio, aunque por ahora no existe una versión oficial sobre el origen del problema.

Sinceramente me asuste horrible ya que es la primera vez que subo foto y pense que me habian hackeado porque no m abria twitter



ni mas subo foto :vvv



la rosa de guadalupe tiene razon ahre https://t.co/oiTs3cOKZR