Este viernes 16 de abril se confirmó la muerte de la actriz británica Helen McCrory a sus 52 años, producto de un agresivo cáncer que le afectaba desde hace algún tiempo.

La intérprete inglesa es conocida principalmente por su papel como la madre de Draco Malfoy, Narcissa Malfoy, en tres películas de la saga "Harry Potter", y también por su personaje de Polly Gray en la serie "Peaky Blinders".

Fue su esposo, el actor Damian Lewis, a través de Twitter, quien compartió la sensible noticia. "Me desconsola anunciar que luego de una heroica batalla contra el cáncer, la hermosa y poderosa mujer que es Helen McCrory ha muerto de forma pacífica, en casa, rodeada de una ola de amor por parte de sus amigos y familia", escribió.

"Murió como vivió. Sin miedo. La amamos y sabemos qué afortunados somos de haberla tenido en nuestras vidas. Resplandeció tan brillantemente. Ahora vete, pequeña, a través del aire, y gracias", concluyó Lewis, junto a quien McCrory tuvo dos hijos, Manon de 14 años y Gulliver de 13 años.

Helen McCrory tuvo un exitoso paso tanto en la pantalla chica como en el cine. Entre sus destacadas interpretaciones se puede considerar su papel en la película "Streetlife", que le valió un premio BAFTA en 1997.

Asimismo, fue una pieza fundamental en "Peaky Blinders", en donde interpretó a la matriarca de la familia mafiosa de origen irlandés durante las cinco temporadas. Desde la producción no quisieron quedar ajenos a la pérdida de la actriz y le realizaron un pequeño homenaje en Twitter.

“Helen McCrory como Polly Gray. Todo nuestro amor y pensamientos están con la familia de Helen en este momento. Descansa en Paz", escribieron, sumado a una foto donde aparece en la piel del personaje.

Helen McCrory as Polly Gray



All our love and thoughts are with Helen’s family.



Rest in peace. pic.twitter.com/HBEg4Hz2Up