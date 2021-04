Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier es una de las parejas más consolidadas del espectáculo nacional. En redes sociales siempre han hecho saber el amor que se tienen desde hace ya casi 20 años.

Recordemos que la pareja se conoció en "Mekano", el extinto programa juvenil de Mega. Hace un tiempo, Juan Pedro confesó que mientras él estudiaba ingeniería mecánica veía el espacio, y decidió participar en el casting solo para conocer a la cantante.

Karen Bejarano en Mekano

En ese entonces, "Karen Paola" se lucía con su voz, cantando covers de conocidas canciones de artistas de la música hispana.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas desde que comenzaron su relación. Al poco tiempo de haber comenzado a pololear, tuvieron un comentado quiebre que incluso fue tema en "Mekano".

"Pasaron tres meses en los que no estábamos juntos, fue terrible porque nos veíamos todos los días", recordó en una ocasión Bejarano. Luego que Verdier se hiciera un tatuaje con el nombre de Karen, ella decidió volver con él y desde allí no se separaron más.

Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier

Complejos momentos juntos

Como pareja han tenido que enfrentar alegrías y tristezas juntos. Uno de los momentos más mediáticos que tuvieron que enfrentar fue cuando como pareja sufrieron la filtracion de fotografías íntimas.

Juan Pedro incluso confesó que tuvo que estar durante unas semanas internado en un centro de salud mental, donde le ayudaron a superar el impacto psicológico que esto tuvo para su vida.

"La frase que a mí me carcomía la vida era 'no fui capaz de cuidar a mi familia'. Eso me tuvo 40 días con personas con anorexia, adicción a la cocaína, con intentos de suicidio, con gritos a las tres de la mañana diciendo 'mátenme, sáquenme de acá'", recordó Verdier en un programa de Canal 13.

Misma situación que lamentablemente enfrentó Karen durante este 2021, quien recientemente confesó que no solo por el hecho comentado, sino por una suma de cosas, pasó durante un mes en una clínica psiquiátrica.

"En este tiempo aprendí que mis amigos son contados con la mano y han estado incondicionalmente conmigo. Jamás dejaron de llamar, de darme su apoyo y entregarme todo su amor aún cuando ni yo me lo estaba dando", es parte de un largo relato que hizo en su cuenta de Instagram.

Todo sobre Mekano

Todo sobre Famosos chilenos