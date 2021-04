El pasado 8 de abril, a través de las redes sociales comenzó a circular un video captado con una cámara con visor nocturno, en el que se pueden ver figuras triangulares circulando por el cielo estadounidense. Los registros de inmediato hicieron eco en grupos de ufólogos y expertos, quienes comenzaron a especular sobre la veracidad de las imágenes y la presencia de un supuesto ovni.

De acuerdo al cineasta Jeremy Corbell, quien fue el encargado de difundir el video a través de su cuenta oficial de Twitter, todo fue captado en julio de 2019 en California, y el 1 de mayo de 2020 se generó una instancia militar en que la que fue analizado.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.



Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF