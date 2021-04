Antes de encarnar a Peter Parker en Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel, Tom Holland irrumpió por primera vez en Hollywood a los 16 años cuando actuó junto a Ewan McGregor y Naomi Watts en la película “Lo Imposible”.

Debido a su experiencia previa en el teatro, el actor de hoy 24 años consiguió el papel de Lucas, un joven superviviente de un tsunami. La película estrenada en 2012 fue un éxito y su actuación, además de valerle múltiples premios, fue aclamada por los críticos.

“Lo Imposible” fue dirigida por el español Juan Antonio Bayona y está basada en la historia real de la doctora española María Belón, que sobrevivió al tsunami en Tailandia del año 2004 mientras estaba de vacaciones junto a su esposo, Enrique Álvarez, y sus tres hijos: Simón, Tomás y Lucas, recuerda el tabloide Mirror.

A pesar de que la película fue muy taquillera en España, no tuvo el mismo éxito en los cines de Estados Unidos. Mientras que en el país ibérico logró recaudar más de 42,4 millones de dólares, en Norteamérica la película no alcanzó los 20 millones.

Sin embargo, cuando llegó a Netflix en el año 2020, “Lo Imposible” se reivindicó ante la audiencia norteamericana y alcanzó la posición número uno de las películas más vistas en la plataforma, destaca el portal estadounidense Pure Wow.

El director de la película tomó su cuenta de Twitter para responsabilizar a la compañía encargada de la distribución en Estados Unidos por el fracaso de la producción en en ese país.

“La distribución de la película en Estados Unidos fue muy frustrante. La distribuidora americana nunca vio su potencial. Un lanzamiento fallido con malos materiales promocionales y poco dinero invertido. Me alegra que la película esté disfrutando de una segunda oportunidad con la audiencia americana”, aseguró.

The distribution of the film in US was very frustrating. The American distributor never saw its potential. Wrong release with bad promotional materials and little money invested on it. Glad the film is enjoying a second chance with American audiences. https://t.co/zKMYucS44R