En una entrevista con un programa de televisión mexicano, el cantante Camilo contó aspectos íntimos de su vida y cómo fue el inicio de su romance con Evaluna.

Sus anillos

“Yo no sé si es nada más la música, yo no sé si es ese bigotito, si es toda la parafernalia que traes. ¿Cuánto te lleva? ¡Me impactó la cantidad de anillos!”, le preguntó la entrevistadora.

Una de sus joyas tiene grabada una abeja, animal que marca la infancia de Camilo y el oficio al que se dedicaban sus padres.

“Es un símbolo que me recuerda el oficio de mi casa, que somos apicultores todos. Mis papás se dedicaron toda la vida a la apicultura y la miel. Aprendí e hice un montón, pero nada comparado con mi papá. Creo que mi papá es la persona que más sabe de apicultura en el mundo”, señaló el artista.

Juntos gracias a un Shampoo

Sobre su relación con Ricardo Montaner, padre de Evaluna, Camilo se expresó entusiasmado: “Mi suegro es una figura muy importante para mí".

Además, entregó detalles sobre cómo conoció a Evaluna: “Nos conocimos en Bogotá, nos contrataron a los dos para presentar el lanzamiento de un shampoo de niños. Un año después ella me escribió y mira: anillito”, comentó.

Con respecto a ser padre en un futuro, Camilo señaló que: “No está en planes, todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer. Yo no he salido de gira, por ejemplo, entonces para pensar en un bebé para tener ahí durmiendo en aviones, no”.