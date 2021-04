El talentoso actor chileno Daniel Muñoz, quien participó en la exitosa teleserie de Mega del año 2018, "Si yo fuera rico", entregó detalles poco conocidos de su vida en un reciente programa de Canal 13.

El también cantante de cuecas comenzó contando que sus padres se separaron cuando él apenas era un adolescente, quedando al cuidado de su madre, hermana, tía y abuela.

"Un día mi papá se fue y no volvió más. Mi mamá se tuvo que hacer cargo de todo y, claro, nunca supe exactamente los motivos. Obviamente se había enamorado de otra mujer con la cual estuvo toda su vida", confesó Muñoz.

Daniel detalló que durante varios años fue guardando un resentimiento contra su progenitor, el cual fue porque al haber sido abandonados por él, pasaron duros momentos económicos. "La situación económica de la familia no era buena, él (su padre) sí tenía una pega", reveló.

Sobre la relación que tuvieron ya los dos siendo adultos, el actor contó que se veían de vez en cuando, "en la época en la que a mí me estaba yendo bien en la tele", recalcando que siempre fue con un interés de parte de él de por medio.

"Siempre esperé que algún día viniera como esa disposición de él de conversar lo importante", remató.

Daniel Muñoz y la distante relación con su hija

En tanto, el actor se casó en primeras nupcias cuando apenas tenía 20 años con Enoe Coulon, con quien nació su primera hija, a quien bautizaron como Lilamaría.

Durante los primeros años de vida de ella tuvieron una compleja relación, puesto que fue justo en la niñez de ella cuando Muñoz se separó de Enoe.

"De alguna manera, mi hija yo creo que resintió ese momento. Yo creo que ella necesitaba más presencia mía. Me escudé mucho en lo económico, en que no le faltara nada, en que tuviera lo que necesitaba", comentó de entrada.

Asimismo, reconoció que pudo haber repetido con Lilamaría su experiencia familiar. "Siento que el tiempo que le pude haber dado no se lo di, porque en ese momento no me nacía dárselo. Que es en cierto modo fue lo que hizo mi papá", reveló.

"Recuerdo que me tocaba estar con mi hija, pero ahí apelaba mucho a mi mamá, a mi tía. Mi hija se sentía cómoda y yo la dejaba allá (San Fernando) y volvía a Santiago (...) Ese vínculo que en ese momento tan delicado se tenía que consolidar, no se hizo", añadió.

Pese a esto, el actor reveló que en la actualidad y luego de pedirle perdon, su hija lo reconoce como padre y tienen una fluida relación.

