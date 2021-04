Miles de usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos durante esta semana, luego que la reconocida cantante Kali Uchis interactuara con nada más ni nada menos que la influencer chilena, Naya Fácil.

Sin duda, la joven cumplió el sueño que todo fanático de un artista de renombre internacional tiene, y muchos la han felicitado por aquello.

"La Kali Uchis me conoce"

Todo comenzó este lunes 12 de abril luego que Naya Fácil compartiera a través de sus historias en Instagram una particular situación: de acuerdo a sus dichos, este último tiempo sus fanáticos la han estado comparando en repetidas ocasiones con Uchis.

"Me están comparando con la Kali Uchis, esa que canta: 'a kilómetros estamos conectando y me prendes, aunque no me estés tocando'. Y bueno tengo que lidiar con eso día a día", fue lo que dijo.

Este particular video fue compartido por el podcast @inventadas.inventadas, en donde etiquetaron a la cantante logrando algo impensado: que Uchis comentara.

En la publicación, la intérprete de "Telepatía" comentó a Naya, "hermosa", provocando la euforia de esta última, quien subió una historia a su cuenta de Instagram señalando: "gente se mueren. 1, 2, 3, respira. 1, 2, 3, respira. La Kali Uchis me conoce, me conoce. Reaccionó a un video mío".

"Gente me siento internacional. Yo cacho que le voy a hablar y le voy a decir que saquemos un remix de Telepatía. Quien lo diría, que se podía hacer el amor por telepatía, después te pegaste el show el otro día", añadió.

Uchis esta mañana fue más allá y compartió el video de Naya en sus historias de Instagram, provocando una histeria colectiva en Twitter. Algunos incluso se aventuran con un remix de la canción entre ambas famosas.

naya fácil x kali uchis — • ₊°✧︡ ˗ˏˋ♡ˎˊ˗•₊° (@martina19919) April 13, 2021

Kali Uchis subió a la Naya a sus historia, la amo — Jorge S SM 🐢 (@Hiding_Tonight_) April 13, 2021

kali uchis subiendo un video de naya fácil de verdad yo ya no sé qué esperar de esta vida pic.twitter.com/xmjyr5CsrC — 777 (@xijiroh) April 13, 2021

Estoy muriendo con la Kali Uchis dándole el sello de aprobación a la Naya facil 😂 — Astrid (@bluebizarre) April 13, 2021

me tiene contentita lo de nayafacil y la kali uchis — no, no tengo miedo. tengo desconfianza🕸️ (@ilyyyxy) April 13, 2021

