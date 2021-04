Este lunes 12 de abril la teleserie "Verdades Ocultas" emitió un capítulo de infarto, luego que mostraran el esperado reencuentro entre Rocío (Solange Lackington) y Agustina (Catalina Guerra).

Una conversación nada hermanable entre las dos hermanas que desde hace 25 años se encuentran en pie de guerra. Recordemos que el personaje de Guerra obligó al de Lackington a dejar Chile y abandonar a su hijo, luego de conocer que se encontraba aliada con Leonardo (Carlos Díaz).

Sin embargo, la distancia no pudo durar para siempre. Rocío ya volvió a Chile y está dispuesta a vengarse de toda su familia y entorno, que en esa ocasión testificaron en su contra.

"No sabes cuánto te odio"

Si bien Agustina llegó con una actitud desafiante contra su hermana, lo cierto es que poco y nada le duró, puesto que Rocío no se dejó intimidar y le enrostró las verdades que por años tuvo contenidas.

"Los delitos prescriben, pero hay un juicio Agustina, que es mucho más grave que el juicio legal. Y ese es el juicio que les van a hacer sus hijos cuando se enteren de todo lo que me hicieron a mí", señaló de entrada la abogada, mientras a su hermana se le desfiguraba el rostro.

Agustina mientras escuchaba a Rocío

"Cuando Benjamín (su hijo) sepa que no fui yo quien lo abandonó, sino que ustedes me obligaron. Ustedes prepararon un plan perfecto pensando en cómo iba a reaccionar Rocío Verdugo, pero no sabían cómo iba a reaccionar Ana Merino", añadió el personaje de Lackington, quien usa ese nombre tras ser obligada a dejar Chile.

"Cuando me obligaron a cambiar mi identidad producto de todas esas acusaciones de las cuales tuve que escapar, ustedes, todos ustedes, mataron para siempre a Rocío Verdugo (...) Nadie me va a impedir que me acerque a mis hijos, a mis sobrinos", agregó Ana.

Asimismo, le hizo una directa advertencia. "Si te interpones en mi camino, o cualquiera que se interponga, yo voy a ser las que la voy a eliminar", le dijo, haciendo un ademán de un balazo.

Rocío contra Agustina

Tras esto, la abogada echó a su hermana de su casa, fustigando "no sabes cuánto te odio Agustina Mackenna". Sin duda uno de los momentos más impactantes de la teleserie que ahora entra en tierra derecha hacia la venganza de Rocío.

Revisa el momento

"Verdades Ocultas", se emite de lunes a viernes por las pantallas de Mega, a partir de las 15:30 horas, justo después de Meganoticias Actualiza. Asimismo, los episodios, mejores momentos y avances de los capítulos venideros se suben YouTube.

