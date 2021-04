La muerte del destacado estilista Patricio Araya, quien perdió la vida a los 76 años tras contagiarse de coronavirus, ha calado hondo en varios famosos chilenos, quienes han usado sus redes sociales para expresar su pesar por la partida del peluquero.

Una de las que quiso hacerse presente fue la actriz Viviana Rodríguez, quien definió a Araya como “un maestro en el arte de la transformación, un tremendo artista, un gran estilista e incansable amante de su profesión”.

La recordada María Luisa de "Verdades Ocultas" compartió, además, una galería de fotos en las que el estilista estuvo a cargo de su personaje en la teleserie de Mega, para hacerla parecer de más edad.

“Aquí una secuencia de fotos de la última vez que trabajamos juntos tratando de envejecer a la María Luisa. Siempre dispuesto con su mejor onda a colaborar con el arte y el espectáculo, pero por sobre todo bello ser humano y GRAN amigo. Me vas a hacer falta Pato”, expresó.

La nostalgia de sus seguidores

La reacción de los seguidores de Rodríguez no se hizo esperar y es que fueron varios que, en medio del emotivo momento que compartió la actriz, recordaron con nostalgia la interpretación que ella hacía de María Luisa.

“¡La cagaron cambiándote! No hay otra María Luisa... oye”; “Respetando el dolor y desde la curiosidad.... ¿Por qué no seguiste como María Luisa? Ya no es lo mismo”; No entiendo por qué no seguiste tu en VO, se perdió tu personaje, no es lo mismo”, son solo algunos de los comentarios que recibió su publicación.

Recordemos que Viviana Rodríguez dejó el elenco de "Verdades Ocultas" luego del salto temporal de 25 años que dio la teleserie en su nueva temporada. De esta manera, el equipo de dirección decidió que fuera la actriz Cecilia Cucurella quien interprete a la querida administradora del Pasaje Nueva Esperanza, pero más de dos décadas después.

Sin embargo, esta nueva María Luisa personificada por Cucurella es distinta a la que hizo Rodríguez, ya que tiene algunos rasgos en su personalidad que difieren del personaje amoroso que se robó el corazón de los televidentes.

