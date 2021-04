Este viernes 9 de abril la familia del conocido rapero estadounidense DMX confirmó la muerte del artista, quien el pasado domingo 4 de este mes ingresó al hospital tras sufrir un ataque cardíaco producto de una sobredosis.

De acuerdo al portal TMZ, el rapero no tenía funciones cerebrales desde ese día, puesto que su cerebro no recibió oxígeno durante 30 minutos.

Dicho órgano no logró recuperarse y este jueves 8 de abril partes de su cuerpo comenzaron a fallar mientras se mantenía internado en un hospital de Nueva York, lugar donde falleció.

"Amaba a su familia"

En el comunicado que un representante del cantante entregó a la prensa, señalan que "nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en el Hospital White Plains con su familia a su lado después de haber recibido apoyo vital durante los últimos días".

Asimismo, agregaron que DMX, "fue un guerrero que lucho hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. La música de Earl inspiró a innumerables fanáticos en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre".

"Apreciamos todo el amor y apoyo en este momento increíblemente difícil. Por favor, respete nuestra privacidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro hermano, padre, tío y el hombre que el mundo conocía como DMX. Compartiremos información sobre su servicio conmemorativo una vez que se finalicen los detalles", remata el escrito.

DMX comenzó su camino en la música en la década de los 80, al mismo tiempo que cumplía una condena en la cárcel. Tras salir, en los 90, se dedicó de forma completa a la música, apareciendo en discos con artistas de la talla de Jay Z, LL Cool J y Mase.

Asimismo, se dedicó a la actuación apareciendo en películas como "Never Die Alone" y "Last Hour". Pese a su trabajo en el espectáculo, seguía cometiendo delitos. De hecho, cumplió condena en la cárcel por diversos cargos como porte de armas, posesión de drogas e incluso evasión de impuestos.

El rapero tuvo 15 hijos con diferentes mujeres. El último nacio en 2016 fruto de la relación que tuvo con su prometida Desiree Lindstrom.

