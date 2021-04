73 años fueron los que alcanzaron a estar casados la reina Isabel II y el principe Felipe, duque de Edimburgo. El consorte falleció durante este viernes 9 de abril a los 99 años en el palacio de Windsor, en compañía de su esposa y familiares.

Si bien muchos consideran a este matrimonio como el ideal, lo cierto es que al duque no se le acusa de una sola infidelidad, sino de varias a lo largo de toda la relación amorosa. Una fama de mujeriego que siempre lo persiguió y de la cual la reina Isabel era consciente, de acuerdo a los tabloides británicos.

Infiel desde antes de casarse

Justo antes de contraer matrimonio con la monarca, Felipe habría sido infiel con Daphne Du Maurier, una escritora inglesa con la cual el hombre pasó un fin de semana en Cornualles.

De acuerdo a la periodista Ingrid Seward, que destapó este engaño, el príncipe tenía dudas sobre la idea de casarse con la heredera del trono británico. Lejos de retenerlo, Daphne le habría dicho al duque: "No seas tonto, tu país te necesita".

La escritora Daphne du Maurier

Ya casados, cuando la reina Isabel II estaba embarazada del príncipe Carlos, Felipe fue acusado por la prensa británica de mantener un amorío con la actriz Pat Kirkwood.

Esta última una vez reconoció que el duque la fue a visitar a su camarín, pero siempre negó tener una aventura con él. De hecho, una vez se quejó de haber sido sindicada como "la amante del príncipe".

"Mi vida hubiera sido mucho más fácil si, en lugar de haber entrado en mi camerino sin ser invitado, el príncipe Felipe se hubiera ido a casa con su mujer embarazada esa noche en cuestión", señaló en una ocasión Kirkwood, evidentemente molesta porque desde el Palacio nunca desmintieron la información.

La actriz Pat Kirkwood

En su lista de infidelidades también figura la cantante francesa Hélène Cordet, amiga de la infancia del duque e incluso la princesa Alejandra de Kent, prima hermana de Isabel II.

Sin embargo, una de sus relaciones paralelas a su matrimonio más importante data de 1975, con lady Penny Brabourne, una aristócrata que conoció durante un partido de polo cuando era novia del conde Mountbatten de Birmania, uno de sus ahijados.

Cuando en 2010 fue abandonada por su marido, Felipe se convirtió en su principal apoyo y amigo. Incluso, aseguran que se hicieron amantes con el consentimiento de la propia reina Isabel II que solía invitarla al palacio.

Reina Isabel y Lady Penny Brabourne

Una señal que podría indicar que la monarca creía que solo eran amigos, basándose, tal vez, en la frase que una vez su marido dijo a una periodista: "Pero por el amor de Dios. ¿Alguna vez te has parado a pensar que desde hace años no voy a ninguna parte sin que un policía me acompañe? ¿Cómo demonios iba a esconder una cosa así?".

Todo sobre Realeza Británica

Todo sobre Famosos