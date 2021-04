Luego de varios rumores que indicaban que el actor Diego Boneta, protagonista de "Luis Miguel: la serie", y Renata Notni mantenían un romance, fueron captados en unas imágenes en el aeropuerto de Ciudad de México.

En un video, difundido por el programa de farándula “Sale el sol”, se puede ver a la pareja que aborda el mismo avión a Puerto Vallarta; aunque al principio trataron de confundir a los medios de comunicación haciendo creer que iban por separado.

El silencio de Diego Boneta

Al ser abordado por los medios de comunicación, el actor se negó a hablar sobre su vida privada y sobre la supuesta relación con Renata. Además, dijo estar feliz por la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel de Netflix, que saldrá al aire el próximo 18 de abril.

“Saben que de mi vida privada no hablo, lo que les puedo decir es que la segunda temporada (de Luis Miguel La Serie) ya sale”, precisó sin ofrecer detalles. “Yo estoy feliz de que ya sale, después de tres años de la primera temporada”, comentó.

El intérprete también aprovechó para salir al paso a las especulaciones acerca de un supuesto hijo que tiene y que vive en Estados Unidos. “Eso es lo más falso y lo más gracioso que he oído en mi vida”, dijo.

Soltero desde 2020

Por su parte, Renata Notni, quien también fue abordada por los periodistas y las cámaras de televisión que estuvieron muy atentos a sus movimientos dentro de la terminal aérea, se negó a reconocer el romance con Diego Boneta.

“De vacaciones a Puerto Vallarta. No, no ¿de dónde sacan eso? Denme chance porque voy tarde y me va a dejar el avión. Los tengo que dejar, pero les agradezco el tiempo”, declaró la protagonista de “El Dragón”.

Diego culminó el año pasado su relación de un año con la chilena Maite Rodríguez, quien reconoció que la cuarentena por la pandemia había marcado el distanciamiento. Mientras que Renata culminó una relación estable con el empresario Andrés Rivero, según la cadena Univisión.