La retransmisión de la telenovela “Pasión de Gavilanes” por parte de Netflix volvió a mantener a millones de seguidores en sintonía con la historia de esta producción colombiana que alcanzó su éxito en su estreno en el 2003. En la actualidad, la actriz que interpretó a “Pepita” Ronderos ocupa la atención de los seguidores al contagiarse de coronavirus.

Sus protagonistas, Mario Cimarro y Danna García, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, no fueron los únicos que ganaron la fama al interpretar sus distintos personajes de la historia de amor entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Hospitalizada actriz de “Pasión de Gavilanes"

Lady Noriega es la popular actriz colombiana que dio vida a “Pepita”, la alegre cantante que entretenía con su espectáculo y música en el bar Alcalá y en estos momentos se encuentra hospitalizada tras contraer el Covid-19.

Siendo muy activa en sus redes sociales, la artista preocupó a sus fans al no postear en días en su cuenta Instagram, pero este 7 de abril publicó una imagen en la que se podía leer: "Gracias por tus oraciones y apoyo. Dios los bendiga”, palabras con las que reveló que estaba luchando contra esta enfermedad que mantiene a la humanidad en alerta.

“Gracias a todos por sus oraciones. Me parece inaudito que el ser humano sea capaz de hacer un bicho de estos para matar a sus congéneres. Es horrible lo que se siente, pero aún más triste saber que esto ha sido provocado con toda la intención de dañar a tantos millones que están sufriendo con esta maldad”, escribió Noriega como parte de su reflexión ante lo que está viviendo.

La revista People en Español afirma que la actriz de 50 años vive un delicado momento de salud y según los medios colombianos se encuentra hospitalizada.

Lady Noriega, quien en los últimos años se ha dedicado a interpretar música popular, según se puede ver en sus publicaciones, se mantiene en un centro de salud de Medellín en donde reside.

La propia actriz salió al paso de los rumores y dejó claro en su último post de su cuenta oficial de Instagram que no ha sido ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La publicación que data del 8 de abril despejó los rumores que se hablan en los medios y aseguró estar mejorando. “Hoy he amanecido mucho mejor, no he estado en UCI, he evolucionado, gracias a Dios. Quiero aclarar que mi contagio fue después del 30 de marzo en la ciudad de Medellín, y si bien hice una visita a Popayán, en ningún momento tuve contacto con personas o aglomeraciones con ninguna marca comercial”, escribió de forma categórica la artista.

Recalcó que se infectó en la ciudad donde vive, por lo que pidió que no aseguren “cosas que no pasaron”.

Su compañera de set en la telenovela “Pasión de Gavilanes”, Lorena Meritano quien personificó a la malvada Dínora Rosales, se tomó su tiempo para pedir unas oraciones por su amiga Lady Noriega.

Desde su cuenta Twitter envió unas palabras de solidaridad: “Todo mi amor y oraciones para Lady Noriega. Acabamos de comunicarnos y se va a poner bien pronto, si Dios quiere. Te adoro, reina”, escribió la oriunda de Argentina.

Todo mi amor y oraciones para @ladynoriega7 , acabamos de comunicarnos y se va a poner bien muy pronto, si Dios quiere.

Te adoro, reina. — Lorena meritano (@LorenaMeritano) April 7, 2021

Danna García es otra de las celebridades colombianas que vivió el contagio de esta enfermedad; además de compartir con sus fans su evolución, reveló las duras secuelas que ha tenido que lidiar después de meses de lucha contra este virus.