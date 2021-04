Durante esta jornada se conoció que la conductora de televisión y otrora integrante de "Mekano", Montserrat "Monti" Torrent, dio positivo al coronavirus.

El contagio de la también relacionadora pública se dio luego que en su lugar de trabajo, el canal La Red, emergiera un brote de la enfermedad que también infectó a otros colaboradores.

Contagiada de coronavirus

Torrent evitó entregar mayores detalles de su salud actual. Tras ser consultada por Glamorama, la conductora de TV comentó que "toda la información referente a ese caso la está manejando directamente el canal. Yo no puedo dar ningún tipo de entrevista". En sus redes sociales, en tanto, no ha colocado ningún tipo de información.

Asimismo, desde la estación televisiva señalaron que "no podemos entrar en ningún detalle porque esos son temas personales, de que las personas lo quieran decir (...); como canal no vamos a estar diciendo ‘Juanita Pérez tiene Covid’. No, esas son decisiones que tienen que tomar cada persona".

La trayectoria en TV de Monti

Cabe precisar que Monti Torrent no inició su carrera mediática en "Mekano", pues la presentadora de televisión participó a los 9 años en el programa "Club de amigos" de La Red, entre los años 1998 y 1999, y "Estación buena onda" de TVN, emitido durante 1998 al 2000.

Siendo una adolescente, participó en la serie de unitarios "La otra cara del espejo", de Mega, en donde fue descubierta por un productor de "Mekano", quien la invitó a participar del popular programa.

Allí pudo darse a conocer como una de las bailarinas más queridas del público, pese a su corta edad y estilo a la hora de presentarse.

En 2007, tras el fin del espacio, Torrent participó como panelista del extinto programa de farándula "Mira quién habla", en donde se postuló al reinado de Viña del Mar. Si bien no ganó, de acuerdo a una entrevista hecha en la época, era la favorita del público.

En los últimos años ha participado en diferentes programas en diversos roles como panelista y conductora, en donde ha demostrado todos sus dotes comunicacionales. Actualmente es conductora del programa nocturno "Así Somos" de La Red.

