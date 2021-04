El cantante Adam Levine, líder de Maroon 5, publicó una divertida fotografía en su perfil de Instagram luciendo un vestido y combinándolo junto a su esposa, la modelo namibia Behati Prinsloo, y sus hijas Dusty Rose, de 4 años, y Gio Grace, de 3.

En la fotografía aparece el cantante, de 42 años, en el patio de su casa utilizando el mismo vestido rosado de la marca Tiare Hawaii que lleva puesto una de sus hijas, detalla la revista People.

Por otro lado, su esposa coordinó su vestimenta con la de su otra hija. Ambas llevan un vestido sin mangas y con otro patrón “tie-dye” de la misma marca. Levine posa junto a ellas mientras le dan la espalda a la cámara y se toman todos de la mano.

Junto a la fotografía, el líder de la banda Maroon 5 escribió: “Las chicas solo quieren divertirse”, haciendo referencia a la famosa canción “Girls Just Want To Have Fun” de Cindy Lauper. Prinsloo también compartió la publicación a través de sus historias y etiquetó a la marca que diseña los vestidos.

Adam Levine y su familia

El cantante no suele compartir muchos detalles íntimos sobre su vida, pero sí ha asegurado públicamente que está encantado de ser padre y no descarta la posibilidad de expandir su descendencia. Por lo que recientemente el cantante pagó 22.7 millones de dólares por una nueva casa para su familia en Montecito, California, informó La Nación.

Sin embargo, aclaró que el poder de hacer crecer su familia lo tiene su esposa y aunque Prinsloo aseguró en el año 2019 a la revista People que “siempre ha querido una gran familia”; Levine dijo en una entrevista junto al locutor Howard Stern que su esposa está satisfecha con sus dos hijas.

“Creo que si le pidiera que tuviera otro bebé ahora mismo, me daría un puñetazo en la jodida cara porque no está lista”, dijo. “Estamos bien. Tenemos dos hijas”.

