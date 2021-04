Después que el actor mexicano Eduardo Yáñez fuese sometido a una segunda intervención quirúrgica por los problemas que padece con uno de sus riñones, un nuevo diagnóstico lo mantiene devastado tras conocer que padece cáncer.

En ese entonces, el famoso protagonista de “Destilando Amor” compartió con sus fans, a través de su cuenta de Instagram, que la operación había sido un éxito y que restaba iniciar el proceso de recuperación.

Sin embargo, la revista TV Notas asegura en una publicación actual que el artista padece esta enfermedad y que se encuentra enfrentando un duro proceso para iniciar la batalla.

Los episodios de depresión de Eduardo Yáñez

El 2021 había iniciado con nuevos proyectos de trabajo para el famoso actor al lograr ser parte del elenco “Si nos dejan”, producción que debió suspender para atender sus problemas de salud.

Y aunque aseguró que todo iba bien, según una fuente cercana al mexicano, consultada por la mencionada revista de farándula, “los médicos encontraron anomalías en uno de sus riñones y tras realizarle exámenes, concluyeron que tristemente tiene cáncer”.

El informante relató que todo pasó mientras se encontraba en plena cirugía. “Le retiraron las piedras, procedieron a cerrarlo y después de que se pasó el efecto de la anestesia, su médico le dio la lamentable noticia”.

Ante tal revelación, Eduardo Yáñez, de 60 años, atraviesa por serios episodios de depresión y ataques de pánico debido al miedo de enfrentar este terrible padecimiento.

“Eduardo tiene miedo de perder la batalla ante esta enfermedad y no quiere morir tan joven y con tantos proyectos de vida por cumplir”, mencionó la fuente.

Conocido en el mundo artístico por tener mal carácter, la persona cercana al actor manifiesta que ha sido reservado con el diagnóstico médico y son pocos los allegados que conocen la noticia. “Siempre ha sido reservado y no le gusta que sientan lástima por él”.

El actor deberá iniciar el protocolo médico con quimioterapias y radioterapias; además otras indicaciones para combatir el cáncer. A decir de la publicación de espectáculos, cabe la posibilidad de que sea necesario extirpar el tumor, “pero todo dependerá de la etapa de la enfermedad, algo que no ha querido compartir con nadie”.

El silencio del actor

Yáñez se encuentra activo en sus redes sociales, posteando fotos y hasta pidió a sus fans que denunciaran una cuenta de TikTok que está utilizando su nombre. Pero hasta el momento no ha comunicado nada sobre su estado de salud.

En noviembre de 2020, el actor confesó que el confinamiento de la pandemia lo había llevado a sufrir episodios de depresión, afirmación que hizo a los medios desde el aeropuerto de la Ciudad de México

“Caí en depresión, esa cuarentena fue muy especial. No es la primera vez que paso por una depresión. Ya en otras ocasiones me ha pasado. No es una depresión de tristeza, es una depresión hormonal, neurológica”, dijo al recordar que su madre falleció y no cuenta con más familia.

