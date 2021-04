Modelo y actor, pero, también amante de las finanzas. Alrededor de estas tres pasiones gira el mundo de uno de los hijos del actor y exgobernador republicano de California Arnold Schwarzenegger y la periodista estadounidense Maria Shriver Kennedy.

Patrick Schwarzenegger, de 27 años de edad, nació el 18 de septiembre de 1993 en Los Ángeles y no solo ha seguido los pasos de su padre; también se ha dedicado a la economía y las finanzas.

"Abrí mi primera cuenta bancaria con el dinero de la limonada, 53 dólares, creo que fueron. Recuerdo exactamente cómo nos sentamos allí y rellenamos el formulario. Ir a un banco y abrir una cuenta me pareció lo mejor del mundo", comentó en una entrevista con GQ.

Patrick, el menor de los Schwarzenegger, se graduó de la Escuela de Negocios Marshall de la University of Southern California.

"¡Me encantan los negocios!"

Durante una entrevista con "Las Últimas Noticias", el joven narró cómo se inició en el mundo de los negocios.

"Con mi madre teníamos una fábrica de pizzas que comenzamos hace ocho años y creció a 366 locales. En ese momento, vendí mi parte y partí con mi propia empresa 'Better for you', un fondo de inversiones en todo lo que es relativo a la salud y el bienestar", contó Patrick.

Apuntó que el negocio ha resultado tan bien que, actualmente, cuenta con "16 empresas bajo nuestro alero, como Super Coffe y otra dedicada a la hidratación: 'Liquid IV', que yo mismo manejo".

Al ser consultado sobre si tiene buena cabeza para los negocios, Patrick manifestó: "¡Me encantan los negocios! Es mi trabajo diario, trato de aprender de otros, cada día más".

Su futuro como actor

Más allá de la economía, el hijo del también político habló con LUN sobre su experiencia y futuro en la actuación.

"Me gustaría continuar rodeándome de personas que son mejores que yo. Ojalá de actores y directores top de los cuales pueda aprender. 'Moxie' es un buen ejemplo. Trabajar bajo la dirección de Amy Poelhler (...) fue un gran aprendizaje para mí", aseguró el joven.

Todo sobre Famosos