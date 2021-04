La reconocida actriz chilena Carolina Varleta contó por primera vez que durante el confinamiento del 2020, en plena pandemia por el coronavirus, sufrió un aborto espontáneo.

Fue en un programa de CHV que Varleta, tras ser consultada sobre si le gustaría ser madre nuevamente (ya tiene una hija de 3 años), confesó que lo ha intentado, pero que en una de esas tratativas lamentablemente perdió al bebé que gestaba.

"En pandemia estuve embarazada y tuve una pérdida, fue un aborto espontáneo, pero también eso tiene un proceso de mucho dolor físico y emocional", confesó emocionada.

Carolina confesó que supo de su embarazo gracias a su hija, Filippa. "Ella me dijo que estaba embarazada. Estábamos andando en bicicleta y me dice ‘mamá, tú tienes un hermanito ahí’ y yo ¡qué! Me fui a hacer un test y estaba embarazada", recordó.

Luego de esto fue al médico y allí le diero la lamentable noticia. "No tenía latidos, entonces fue como... los dos estábamos tristes y fue un proceso triste", dijo la actriz, expresando lo que sintió junto a su pareja, Kabir Engel.

Relación con el hijo de Pedro Engel

La actriz se encuentra en pareja hace ya varios años con Kabir Engel, quien es hijo del reconocido tarotista de televisión Pedro Engel.

Carolina Varleta y Kabir Engel

De profesión ingeniero comercial, con Kabir se conocieron mientras la actriz realizaba un viaje en Europa. "Me fui sola a Berlín, no conocía Berlín; me encanta viajar sola, es lo máximo y de repente me encuentro en la calle con un excuñado y nos damos los teléfonos para juntarnos a comer... él estaba con unos amigos. Me junté con este excuñado y ahí aparece Kabir y me lo presenta", rememoró.

"Lo conocí y no nos separamos más... éramos vecinos, vivíamos a dos cuadras, pero nunca nos habíamos visto. Fue una historia maravillosa, es un compañero precioso, lo digo con el corazón. Es un regalo que me dio la vida, nunca había tenido una relación tan completa, tan equilibrada, me siento contenida", sentenció Carolina sobre Kabir, con quien justamente se convirtió en madre de Filippa.

