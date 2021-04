El hermano de Kim Kardashian hizo una rara aparición en uno de los primeros capítulos de la última temporada de “Keeping Up with the Kardashians”.

Rob Kardashian se vio unos minutos, tuvo una pequeña charla con su madre y luego salió de las cámaras.

La modelo y empresaria anunció en septiembre del año pasado que el programa llegaba a su fin luego de 20 temporadas. A finales de marzo, se estrenó la última entrega del reality familiar en los Estados Unidos.

En la anterior temporada, Rob, de 34 años, no participó, pero apareció como invitado durante la temporada 16 hasta las 18 después de una ausencia de dos años.

El hermano de Kim Kardashian de regreso

El más solitario del clan televisivo se unió a la familia en una escena, donde se ve a la matriarca Kris Jenner, de 65 años, con su novio de 40, en una casa alquilada donde vive en Malibú, según informó el medio británico Daily Mail.

“Corey está listo. Estás listo para Bruce Lee'', dijo Rob en tono amigable a Corey, que vestía un traje tradicional de Tai Chi blanco y azul, al igual que Kris. "Ustedes se ven tan lindos y tontos", añadió el chico sobre el atuendo de ambos.

En las imágenes difundidas, se observa que luego Khloé Kardashian se une a la práctica de arte marcial de Kourtney en el patio de la casa, bajo la sombra de un árbol.

Rob Kardashian en desacuerdo con su madre

Rob vuelve nuevamente a la escena para cuestionar el gesto que tuvo su madre con una de sus sobrinas, Stormi Webster, la hija de tres años de Kylie Jenner.

"¡Stormi!", saludó Kris a su nieta mientras sacaba una chupeta para la pequeña. "¿Una chupeta?", preguntó la niña. Rob intervino entre risas: “Mamá, no puedes sobornar a niños así”, le dijo a Kris Jenner luego de que sacara la golosina de su bolso y se la entregara a la pequeña. A lo que la consetidora abuela respondió: "Sí, puedo".