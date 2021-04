Leo Caprile se ha caracterizado en los últimos años por estar bien ordenado y con el pelo corto, o al menos recogido con algún producto capilar.

Pero ahora, gran sorpresa causó la última foto que compartió en su cuenta de Instagram, donde se lo ve con su cabello al natural. Una melena que le cubre la nuca y cae sobre sus hombros.

“Ha vuelto la melena. ¡Quiero llevar el pelo suelto!”, se sinceró en la descripción.

Desde agosto

En entrevista con LUN, el conductor de diversos programas confesó que no se corta el pelo desde agosto de 2020, porque le da “cuco el contacto estrecho”.

“Esta semana tengo que hacer unas fotos. Ayer, cuando me lavé el pelo, lo sequé al sol y me di cuenta que la melena era impresionante. Me llega a los hombros, hasta rulos me salieron”, comentó Caprile.

Asimismo, contó que va a mantener el largo por mucho tiempo: “No tengo compromisos por el momento. Así que para el Zoom me tomo el pelo y no hay problemas".

Distintos looks

En los comentarios de la foto, muchos fanáticos rememoraron la época noventera de Leo Caprile, cuando tenía un look similar al actual: “Ahí tuve el pelo hasta los omóplatos. He pasado por todos los looks. A principios de los noventa me rapaba una vez a la semana”, explicó.

“Te ves guapo”

Amigos famosos de Leo Caprile también le comentaron la foto. El actor Patricio Torres le tiró halagos: “Maravilloso. Te ves guapo, amigo”.

Mientras que el comediante Mauricio Flores se burló de la melena de Caprile: “Capitán cavernícola”, comparandolo con un dibujo animado.

“Jajaja, sí, me puso así porque tengo la media chasca. No tengo intención de cortarlo. Es entretenido y abrigado”, reveló Caprile.