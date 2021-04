Fue en 2015 cuando la foto de un vestido generó debate en redes sociales, luego de que algunas personas lo vieran azul con negro y otras blanco con dorado.

Seis años después de esa polémica, hoy es un audio de WhatsApp el que mantiene divididos a los usuarios, ya que algunas personas escuchan "alquiler" y otras "bicicleta".

Camila Nicolini publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de voz que le envió su mamá y le preguntó a sus seguidores qué escuchaban.

Al oírlo por primera vez hay dos opciones, escuchar “hija, ¿llevaste la plata del alquiler al padrino?” o “hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino?”.

A horas de la publicación y tras cientos de comentarios, la autora del post reveló que "para todos los que están preguntando y dudando. Es BICICLETAAAAA, me olvidé de llevarle la plata de la bicicleta a mi padrino”.

Más tarde el padrino también mandó un audio y señaló que "la verdad que a mí la duda de la bicicleta o el alquiler es lo que menos me importa, sí me importa que la plata que me tiene que dar nunca apareció”.

¿Por qué se produce la confusión?

¿Por qué si decía bicicleta algunos escuchan alquiler? En Gizmodo detallaron que lo que se escuche dependerá de factores como el tipo de altavoz, la distancia a que se esté, el oído de cada uno y lo que se espera escuchar.

Si los auriculares o parlantes tienen mejores agudos se podría escuchar "alquiler", mientras que si tienen mejores graves es más probable oír "bicicleta".

Lo que se escuche también dependerá de la distancia a la que se está del sonido y el campo auditivo de quien lo escuche. Así, quienes estén más cerca y/o tengan un oído más joven podrían entender "alquiler", mientras que al estar más lejos de donde proviene el sonido y tener menor capacidad auditiva se entenderá "bicicleta".

Otro punto relevante es qué se espera escuchar. "La mujer habla rápido y apelotona las palabras, por lo que su mensaje resulta ambiguo. Si reproduces el video leyendo la palabra “alquiler”, lo más probable es que escuches alquiler. Y si lo haces leyendo “bicicleta”, lo más probable es que escuches bicicleta", informaron desde Gizmodo.

