El cantante colombiano Sebastián Yatra ha sido criticado tras compartir imágenes de una fiesta durante su estadía en Madrid, junto a famosos como Ester Expósito, la protagonista de "Élite"; el actor Alejandro Speitzer y la cantante mexicana Danna Paola.

Si bien son varios los seguidores que disfrutan con los registros que comparte el intérprete de "Un Año", otros tantos critican que no respete medidas como el uso de mascarillas o el distanciamiento social.

Uno de los videos muestra a Yatra junto a Danna Paola y los integrantes del grupo colombiano Morat cantando “No bailes sola”. “Tamos haciendo corito y serenata por el Instagram”, escribió el cantante.

En otra publicación, el cantante aparece con Ester Expósito, Alejandro Speitzer, Manolo Caro y Roberta Lobeira. Las fotos están acompañadas de un video de Yatra y Speitzer bailando de manera divertida.

Frente a esto, algunos seguidores han realizado comentarios aludiendo a que en España no se pueden realizar reuniones de más de cuatro personas en lugares cerrados.

“En Madrid no se puede estar más de 4 personas en estancias privadas. Por favor da ejemplo que eres un personaje público”, “ya no me sorprende que te saltes las normas, ni que no te tomes en serio que no están permitidas las reuniones entre no convivientes, sino que lo compartas y lo hagas público” y “me parece vergonzoso las fiestas en pandemia. 7 meses sin ver a mi familia por culpa de gente como tú”, fueron algunos de los comentarios que recibió el cantante.

Restricciones en España

Debido a la pandemia, la Secretaría de Estado y Sanidad de España estableció limitaciones para Semana Santa en todo el país, las cuales están vigentes desde el pasado 26 de marzo hasta el próximo 9 de abril.

Dentro de esas medidas hay limitaciones de movilidad territorial y restricciones para trasladarse entre las 23:00 y 06:00 horas.

Respecto a las juntas, la normativa establece aforos. En detalle "se limitará la permanencia de grupos de personas a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. En espacios privados las reuniones se limitarán a convivientes".

Los registros de la fiesta de Sebastián Yatra

