El actor Cristián de la Fuente, quien a fines de los años 90 se fue de Chile hacia Estados Unidos para desarrollar su carrera, confesó una desconocida situación entre él y el director de teleseries, Vicente Sabatini.

En un programa de Instagram, de la Fuente confesó a la actriz Mónica Godoy, que con Sabatini "no trabajé nunca y no habría trabajado, no porque no quisiera, sino porque él me tenía una rabia que nunca entendí".

Quien fuera el actor de "Driven", reveló que piensa que la molestia que tiene el director de teleseries contra él se podría deber a que Cristián no estudio actuación como muchos de sus colegas, sino que fue descubierto por un cazatalentos mientras trabajaba como modelo.

Y para pensar esto tiene pruebas, puesto que en el programa emitido mediante la web aseguró que una vez leyó una nota en la prensa sobre Sabatini, donde este último aseguraba que ver "modelos trabajando en teleseries, es lo mismo que carniceros como médicos".

La experiencia de Mónica Godoy

La destacada actriz chilena Mónica Godoy reveló en la misma conversación que también sufrió un impasse con Sabatini, puesto que la hizo decidir entre una profesión u otra.

Recordemos que Godoy inició su carrera en los medios con apenas 19 años, cuando era conductora de un programa del extinto canal Rock & Pop. Sin embargo, siempre se interesó por la actuación.

Mónica Godoy en el canal Rock & Pop

Luego de ser llamada por el área dramática de TVN para un papel en "Sucupira", Vicente le exigió que, para ser contratada, debía decidirse. "'O eres animadora o eres actriz', y tuve que renunciar al Canal 2", confesó la artista.

Esta declaración abrió paso para que Cristian sentenciara molesto: "¿Por qué, si uno no es blanco o negro?, ¡si uno lo es todo! ¡¿Sabatini, por qué?!. En ese tiempo estaba Dios y luego venía Sabatini, y si él lo decía, era ¡oh! lo dijo Sabatini".

Mónica Godoy en Sucupira

Mónica aclaro que obedecía al director de teleseries puesto que en ese entonces "tenía 19 años y no iba a ir a decirle a Sabatini: 'No, prefiero no hacer tu teleserie', si era lo único que yo quería hacer, actuar y sobre todo con él y en ese elenco (...) Existía algo mucho más cuadrado, en donde tenías que ser actor y tenías que estudiar en tal lugar y ojalá no fueras bonito, porque si eras bonito, eras peor actor".

Cerrando el tema, Mónica reflexionó que "por suerte uno ahora puede hacer muchas más cosas y no por eso no eres actor".

