La actriz Daisy Ridley, reconocida por interpretar a Rey en Star Wars, se refirió a los rumores que la sitúan como la encargada de encarnar Spider-Woman, personaje de Marvel, en la nueva película que realizará Sony.

“Bueno, es gracioso porque alguien me preguntó de improviso sobre los rumores de Spider-Woman recientemente, y yo dije, ‘Oh, eso suena genial’. Aparentemente, ahora me he declarado como la favorita para ser Spider-Woman, ¡lo cual no es cierto!”, señaló Daisy Ridley en entevista con ComicBook Movies.

"No me propuse hacer otra gran película"

El rumor “es gracioso porque realmente no elijo las cosas... No me propuse hacer otra ‘gran película’. Acabo de leer el guión de Chaos Walking, me encantó y me encantó la idea”, añadió la actriz.

Sobre sus planes, Ridley comentó que “básicamente, si algo llega y es genial, por supuesto que estaría abierta a cualquier cosa. Acabo de terminar de ver WandaVision. Lo que hicieron con esa serie es tan asombroso, diferente e interesante. Estar particularmente en ese mundo, que siempre está cambiando y reinventarse sería muy emocionante”.

Si bien aún no hay muchos detalles sobre la película, Cinemacomics consignó que Olivia Wilde será la directora a cargo del filme.

"Todo lo que puedo decir es que esto es, con mucho, lo más emocionante que me ha sucedido porque no solo puedo contar una historia que... escúchame, estar tratando de evitar la pistola de perdigones de Kevin Feige”, señalo Wilde.

