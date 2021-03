El cantante colombiano Camilo Echeverry, que se ha hecho mundialmente conocido por éxitos como "Vida de Rico", aseguró ser un "enviado por Dios para hacer música”.

El esposo de Evaluna, en entrevista con El Mundo, fue consultado sobre las veces que ha dicho sentirse un instrumento enviado por Dios. Al respecto, Camilo señaló “bueno, no sé si tanto como un instrumento entero, pero sí un cablecito, un enviado por Dios para hacer música".

Sobre la responsabilidad que le genera esta atribución, el intérprete aclaró que "esto en vez de ponerme peso me lo quita, porque me recuerda que soy un reflejo de una cosa que no me pertenece".

"En realidad, esto es lo único que verdaderamente me aligera la carga de este éxito: acordarme de quién es verdaderamente la fuente de lo que estoy compartiendo, que es Dios y no yo", acotó el colombiano.

Asimismo precisó que "si el motivo por el que haces lo que haces es que necesitas ser el número uno y el más grande de todos, eso sí que es una presión increíble. En mi caso, recuerdo que estoy aquí usado por algo más grande que yo y me doy cuenta de que no importa si te oyen 15 o 15 millones”.

“Yo hago lo que hago por amor”

Sobre el impacto que han tenido sus éxitos durante el último año, el cantante aseveró que "yo hago lo que hago por amor: por amor a escribir, por amor a mis canciones y por compartir lo que creo. Pero la verdad es que la magnitud del impacto de lo que estoy haciendo es algo que yo no tenía calculado ni alcanzaba a soñar".

Camilo también reveló que "mis ambiciones no iban por ese lado. Me ha cogido por sorpresa, una sorpresa positiva con cosas hermosas que vienen de la mano del éxito, pero sorpresa, al fin y al cabo”.

