La cantante colombiana Karol G sorprendió al revelar que una de sus grandes inspiraciones musicales es una cantante chilena, nada más ni nada menos que Myriam Hernández, junto a la mexicana Thalía.

Karol dijo esto en una entrevista con una radio española en el contexto de la promoción de su nuevo disco "KG0516", en la cual aseguró que "hay muchas mujeres que me inspiran, escuchaba mucho Myriam Hernández y Thalia, pero a medida que fui creciendo como que me gustaba la presencia de una, la forma de expresarse de la otra, la forma de hablar, la forma de vestirse".

Admiración mutua

La admiración que tiene la intérprete de "Bichota" con Myriam Hernández no es primera vez que la deja de manifiesto públicamente.

Esto porque en abril del 2020, Karol sorprendió subiendo a su cuenta de Instagram un video en donde aparece cantando "El hombre que yo amo", una de las canciones que llevó a la fama a la chilena y la consolidó en el mercado latinoamericano.

En ese entonces, la colombiana le dedicó la canción a su padre, de quien se encontraba alejada físicamente debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.

Solo con esa interpretación, la "Bebesita" consiguió más de 1 millón 200 mil "likes" y superó los 20 mil comentarios, convirtiéndose en uno de sus posteos más exitosos en su Instagram.

Por otra parte, Myriam Hernández comentó hace un tiempo a Las Últimas Noticias, que conoció de forma virtual a Karol G por medio de una amiga que tienen común, una productora musical de Miami.

"Fue muy bonito lo que pasó, Karol no se esperaba que la sorprendiéramos con esa llamada telefónica por WhatsApp. Fue muy bonito y conversamos las tres", comentó la chilena en ese entonces, agregando también que "siempre he manifestado que me encanta Karol".

Todo sobre Karol G

Todo sobre Famosos