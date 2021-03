Jennifer Lopez ha sabido cómo disminuir las habladurías desde que miles de titulares en el mundo entero informaron el rompimiento de su relación con su prometido Alex Rodríguez. Después de desmentirlo, la diva del Bronx sigue cautivando a sus seguidores para hacer olvidar ese evento.

La cantante se encuentra aún en República Dominicana, concentrada en las grabaciones de su más reciente película “Shotgun Weedding” y en sus descansos protagonizó un encuentro romántico con el grandes ligas, en el que dejó claro que está decidida a que su romance siga.

Y en una nueva publicación, la súper estrella de 51 años demostró la vitalidad que tiene no solo en el escenario, al compartir una grabación bailando y luciendo un bikini en sus historias de Instagram.

El video de TikTok de Jennifer Lopez

En un descanso de domingo, la cantante presumió de su cuerpo mientras se veía disfrutando en medio de la piscina en el resort donde se hospeda.

Con el cabello recogido y con gafas de sol, Jennifer Lopez lució un bikini en amarillo neón con el nadó al ritmo de la canción del 2020 del DJ Khaled Popstar con Drake, mientras disfrutaba de una bebida en una copa.

JLo sostuvo un breve romance con el cantante Drake, de 34 años, que culminó en febrero del 2017, precisó una publicación del Daily Mail.

La artista luego volvió a compartir con sus fans otro video, esta vez desde su cuenta en la plataforma de TikTok, en el que mostraba a detalle su figura.

En esta segunda grabación, la intérprete de “If you had my love” se vio fuera del agua y rodeada por muebles, mientras se mostraba bailando con la música del tema “Astronaut in the Oceans de Masked Wolf”.

En la cuenta de Instagram del programa “Suelta la Sopa” se publicó el video de la cantante y muchos de sus fans halagaron a la artista recordando sus encantos a su edad, mientras que otros hablaron de su separación con el exjugador de los Yankees de New York.