El concurso de belleza “Miss Universo” le pide a cada participante registrar con fotos y videos de su país y ciudad de origen. Daniela Nicolás, la representante chilena en la edición de este año, mostró Copiapó, ciudad de donde es oriunda.

“La idea es poder fomentar el turismo también”, contó en LUN la modelo y actriz. Daniela visitó lugares como la playa Chorrillos y dunas cerca de Caldera.

Caída en el mar

En uno de aquellos lugares, sufrió una divertida caída. Cuando intentaba hacer una foto arrodillada a orillas del mar, una ola la azotó por detrás produciendo la caída.

“Con el equipo nos estuvimos riendo desde la tarde a la noche y después la gente hizo otros videos para que la caída se viera más lenta”, confesó.

“Siempre me rio de mi misma”

Comúnmente, los usuarios de Instagram publican lo mejor de sí mismos, pero Daniela Nicolás quería tomarse la situación con humor.

“Las redes sociales nos hacen mostrarnos tan perfectos y eso genera demasiada inseguridad. Voy al ‘Miss Universo’ pero me botó una ola y me saqué la mugre. Además, yo siempre me río de mi misma y cuando pasa algo divertido me encanta compartirlo”, señaló la “Miss Chile”.

Siguiendo en la misma línea, expresó que es importante mostrarse tal cual como somos: “Uno usa las redes sociales para publicar la foto, comida y relación perfecta, pero no es así. He tratado de mostrar el lado B de mi vida, porque, aparte de ser chistoso, nos humaniza”.

“Asumamos que soy coja”

Daniela Nicolás ha desfilado por un montón de pasarelas, pero dice que padece de una enfermedad que le impide caminar bien, el cual también se lo toma con humor.

“Por mi artritis obvio que no puedo hacer una buena pasarela. Ahí les digo: ‘Chiquillos, soy media coja, entiéndanme, asumamos que soy coja’, ellos se matan de la risa. Hay que reírse. Yo lo paso mejor así”, reveló.

