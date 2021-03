La reguetonera Natti Natasha y su novio Raphy Pina siguen muy ilusionados compartiendo momentos familiares mientras esperan a su bebé, y esta vez anunciaron en un video que realizarán el baby shower.

Aún sin revelar el sexo de su hijo, la cantante de 34 años y su manager animaron a sus millones de fans a seguir pistas que difunden en los posts de sus cuentas de Instagram, para que opinen sobre si será niño o niña.

Recientemente Pina divulgó una ecografía 3D abrazada por un oso de peluche, en la que se ve el rostro del bebé, y también mostró una luz azul en una piscina, sugiriendo que podría ser niño. “Son muchas las pistas”, escribió.

El baby shower de Natti Natasha

Una nueva aparición de la pareja desde su nueva y extraordinaria mansión en Miami puso otra vez a dudar a los fanáticos. Se trata de un video publicado por Natti Natasha, en el que ambos están vestidos de rosado y se dirigen e instalan en el muelle de su vivienda, mientras se toman un café.

“De casualidad estamos de rosita, pero no sé”, dice Raphy Pina, a lo que la intérprete de “Sin Pijama” responde, entre risas, que “Sí, ya eso es coincidencia”. “Mucho color rosa en ustedes. Creo que es un mensaje. ¿Será nena?”, comentaron en la plataforma.

En un momento de la conversación, el reconocido productor musical dio la buena noticia: “Ah, viene baby shower... Pendiente”. Con picardía, la cantante dominicana pregunta “¿Hay comida? Yo voy a mi propio baby shower a comer” y se ríe.

Filmando en casa

La pareja no estaba sola. Mientras descansaban un rato junto a su mascota Lupi, mostraron que en el impresionante jardín de la mansión había personal filmándolos.

“Estamos grabando unas cosas, pero quisimos prender el live para que vieran un poquito cómo es que uno trabaja”, comentó Pina, quien apareció con una polera rosada y pantalón corto a rayas, mientras Natti Natasha vestía una bata de corazones del mismo color, y se le veía muy arreglada.

No detallaron de qué se trataba la filmación. "Se supone que no debo decir nada, así que espero que no me regañen", dijo el futuro padre, quien es también manager de Daddy Yankee. Pina ha compartido en otros momentos sobre su lujoso estilo de vida y su forma de trabajo.