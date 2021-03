Emma Stone se convirtió en madre junto a su esposo, el comediante Dave McCary. Finalmente, nació el primer hijo de la actriz estadounidense, quien ha preferido no revelar públicamente el nombre o el género del bebé.

Aunque TMZ confirmó la noticia la mañana de este viernes 26 de marzo, el sitio dijo que, según sus fuentes, la actriz dio a luz a su hijo el sábado 13 de este mes en Los Ángeles.

Hay muchos detalles personales del recién nacido que aún se desconocen, como su nombre o su género, pero los informes destacan que la pareja se encuentra feliz con la llegada de su primogénito.

El embarazo se confirmó en enero de 2021, cuando el portal de E! News publicó el testimonio de una fuente que aseguró que la actriz estaba embarazada y “ama la vida de casada”.

Emma Stone quiere más tiempo para su hijo

La ganadora del premio Oscar fue vista por última vez públicamente el 19 de febrero de 2021 en las calles de Los Ángeles, en las semanas previas a su parto. Dos meses antes, se supo que la actriz había abandonado un proyecto junto a Brad Pitt.

Se suponía que Emma sería la protagonista de “Babylon”, la próxima película del director de "La La Land", Damien Chazelle. Sin embargo, de acuerdo al Daily Mail, aunque la actriz abandonó el proyecto tras alegar un “conflicto de horarios”, es probable que realmente lo haya hecho para dedicarse a su nuevo hijo.

Emma comenzó a salir con Dave McCary en el año 2017, cuando se conocieron en el set de “Saturday Night Live”, donde el escritor y comediante se ha destacado como guionista y director de segmento desde el 2014.

Previamente, la estrella de Hollywood no se imaginaba como una mujer de familia, casada y con hijos. Sin embargo, admitió a la revista Elle que su percepción sobre la maternidad y el matrimonio han cambiado.

“Mi perspectiva sobre los niños ha cambiado a medida que me hago mayor. Nunca cuidé niños ni nada. Cuando era adolescente, pensaba: ‘Nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos. Y luego me hice mayor y pensé, realmente quiero casarme, realmente quiero tener hijos’”, dijo la actriz de 32 años.

