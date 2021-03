El extenista chileno número 1 del mundo, Marcelo Ríos, explicó los motivos tras la cirugía estética facial a la cual se sometió hace unos años atrás, la cual le dejó la parte superior del rostro sin arrugas ni líneas de expresión visibles.

Cabe recordar que este procedimiento le valió decenas de comentarios en redes sociales, luego que subiera la primera foto en donde muchos le comentaron que lucía "irreconocible".

"Por el sol"

En un programa de Canal 13, tras ser consultado, el otrora tenista comentó que su cirugía estética se debió a problemas que tenía en su piel derivados por el sol, al cual durante años estuvo expuesto debido a los partidos de tenis y los entrenamientos.

"En esa época no se usaba bloqueador, entonces yo me hice mier... la cara con el sol. Me empezaron a quedar unos surcos y me los arreglé", comentó de entrada Ríos.

Asimismo, señaló que se sometió a una operación ocular. "(Apuntándose al ojo izquierdo) Este párpado estaba muy corto, no podía cerrar el ojo, entonces dormía con los ojos abiertos, entonces me lo arreglaron", contó.

Por último, reveló que se sacó las bolsas de las ojeras y se rellenó las líneas de expresión que tenía en los ojos, remarcando que le salieron "por el sol".

Tras ser consultado si le afectaron los comentarios de la gente que se mofaron de su nuevo look, Marcelo Ríos sentenció que "nada, si me los hice fue por una hue... mía".

El antes y el después del "Chino" Ríos:

Antes y después del "Chino" Ríos

