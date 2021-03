La reconocida comunicadora Fernanda Hansen, que por estos días se alejó de la televisión para trabajar en el mundo de la radio, habló sobre la exposición que existe actualmente gracias a las redes sociales y reveló que no es partidaria de mostrar a los niños en internet.

Cabe destacar que Hansen nunca ha subido una imagen en donde aparece directamente la cara de su pequeña hija de cinco años a Instagram, sino que sube fotos de la niña de espalda o con su cara tapada, en contextos que esto ocurre naturalmente, sin usar programas de edición fotográfica.

Los motivos de Hansen para no mostrar a su hija

"Tengo ese cuidado y nunca le he mostrado la cara. Ha sido una decisión súper orgánica, no es que yo haya dicho ‘ay, no quiero mostrarla’", comentó a un programa de conversación que se emite a través de Instagram.

La periodista ahondó en los motivos tras esta opción. "Hay mucha información con respecto a que no sabemos bien dónde puede terminar la imagen de nuestro hijo, qué puede pasar", comentó de entrada sobre este tema.

"Hay ciertos cuidados, puede parecer una gracia cuando uno muestra a un hijo que está teniendo una rabia, pero eso puede ofenderlo el día de mañana porque efectivamente estás mostrando una debilidad. Son puras cositas que yo de matea que soy, de preocupada, digo ‘¿para qué?’", meditó.

¿Decisión definitiva?

Fernanda Hansen precisó que su palabra no es una decisión definitiva que se mantendrá necesariamente en el tiempo, puesto que la menor de edad le ha manifestado el querer aparecer en pantalla cuando a la periodista le están haciendo una entrevista, sin embargo, es una decisión que la niña podrá tomar a futuro.

"Le gusta, entonces algún día cuando ella me diga: ‘Mamá, quiero’. Después si ella me dice el día de mañana: ‘¿Por qué me mostraste si yo no estaba de acuerdo?’, voy a poder decirle: ‘Oye, tengo grabado cuando tú me dijiste", fustigó Hansen, remarcando que su hija podrá decidir mostrarse en público cuando "esté más grande, con más conciencia".

