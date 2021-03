Bad Bunny lo hizo otra vez. El popular cantante originario de Puerto Rico sorprendió a sus seguidores tras aparecer con los vellos de su axila teñidos de un fuerte color rosado.

El intérprete de "Dákiti" subió, a través de su cuenta de Instagram una foto -a modo de promoción- donde aparece con las zapatillas que sacó en colaboración con una conocida marca deportiva, que hacen tono con el nuevo color de sus pelos.

"Las café se acabaron pero quedan estas", escribió al pie de la fotografía, la cual consiguió más de cuatro millones de "likes" y cientos de miles de comentarios.

"Preciosas", "yo las quiero", "me encantaron", "buenísimas", son algunos de los cientos de mensajes que le escribieron en el post. Muchos de sus fans desconocían la existencia de la versión rosada de las zapatillas.

Bad Bunny en la lucha libre

Bad Bunny cumplirá un sueño. El trapero nunca ha ocultado su fanatismo por la lucha libre y principalmente por WWE, la empresa más importante del rubro.

Durante el programa semanal de Raw de este lunes, Bad Bunny aceptó el reto del luchador The Miz a una contienda en Wrestlemania 37, evento que se llevará a cabo el próximo 10 y 11 de abril.

"Bad Bunny está listo para su momento de WrestleMania, ya que el rapero hará su debut en el ring contra The Miz en The Showcase of the Immortals (la vitrina de los inmortales)”, comunicó WWE en su página web y redes sociales.

